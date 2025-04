Barcellona-Inter: Semifinale di Champions League in chiaro su Nove

La seminale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00, sarà visibile in chiaro per tutti sul canale Nove. Lo rende noto Warner Bros.Discovery, informando che la partita sarà resa disponibile da Prime Video in base ad un accordo che consente ai tifosi italiani di avere accesso a uno dei match più attesi della stagione. La copertura, inclusi pre e post-partita, sarà live a partire dalle 19.30 dallo stadio Olimpico di Barcellona. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.