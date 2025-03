Barcellona, PSG e Bayern Monaco avanzano ai quarti di Champions League

Barcellona, Psg e Bayern Monaco volano ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo show blaugrana con Yamal nel tardo pomeriggio ai danni del Benfica, a sorridere sono anche i bavaresi, prossimi avversari dell'Inter, che prevalgono nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen ed i parigini che eliminano i Reds ai calci di rigore grazie alla super serata del portiere della nazionale italiana Ginluigi Donnarumma.

Ad aprire le 'danze' Champions oggi è il Barcellona che, dopo il successo 1-0 all'andata, vince anche al ritorno contro il Benfica ed è ai quarti di finale. Bastano 11 minuti a Raphinha per sbloccare il punteggio su una grande giocata personale di Yamal, ma immediata arriva la risposta dei lusitani con il colpo di testa vincente di Otamendi. Il 17enne del Barça decide di mettersi in proprio e riporta avanti i suoi con un tiro a giro, prima dell'intervallo ancora Raphinha trova la doppietta che vale il 3-1 e la qualificazione.

Il 17enne talento spagnolo continua a regalare magie e mostra tutti i suoi colpi anche in Champions League: meraviglioso il gol con cui ha battuto il portiere Trubin del Benfica per il parziale 2-1 che è valso il nuovo vantaggio a favore dei blaugrana. Yamal ha puntato, lato destro, Araujo prima di accentrarsi sul mancino e far partire un tiro a giro che si è infilato nell'angolo lontano. Lo stesso n° 19 del Barça aveva fatto un'altra straordinaria giocata per l'assist nella prima rete di Raphinha.

Nel ritorno a Leverkusen, al Bayer non riesce l'impresa di rimontare il 3-0 subito all'andata a Monaco dal Bayern. Bavaresi che vincono anche al ritorno (2-0) grazie ai gol di Kane e Davies.

Ritmi vertiginosi ad Anfield, il Liverpool parte bene e si rende pericoloso con Salah, ma il PSG passa con una ripartenza micidiale finalizzata da Dembelé. La risposta dei Reds in un tiro di Konaté ma Alisson è chiamato agli straordinari da Barcola. Nella ripresa Liverpool vicino al pari con un palo di Quansah. Parità totale dopo i 90' e si va ai supplementari dove entrambe le squadre si affrontano a viso aperto senza superarsi. Per decidere chi va ai quarti serviranno i rigori dove un grande Donnarumma para due penalty dopo aver fatto il fenomeno anche nei 120' giocati ad Anfield e lancia il Psg ai quarti di finale dell'Europa che conta.