Barcellona-Real Madrid: Flick chiede una prova dominante nel Clasico di Liga

Il Barcellona deve riscattare l'eliminazione dalla Champions League con una prova dominante contro il Real Madrid. E' quanto chiede alla sua squadra Hansi Flick al suo Barcellona alla vigilia del Clasico di Liga in programma domani e che indirizzerà il finale di campionato. Con quattro giornate da disputare, i blaugrana hanno quattro punti di vantaggio sulla squadra di Carlo Ancelotti ma la sconfitta contro l'Inter a San Siro potrebbe pesare sulla prestazione di domani.

"Ho parlato coi giocatori per sapere cosa provano, è stato importante perchè in un Clasico bisogna essere al top in tutti i sensi - ha spiegato il tecnico tedesco -. Voglio vedere la squadra giocare con intensità, essere dominante come al solito, perchè sappiamo che il Real contro di noi dà sempre il massimo".

In questa stagione i catalani hanno vinto tutte e tre le sfide disputate: 4-0 in Liga a ottobre, 5-2 nella finale di Supercoppa a gennaio e 3-2 ai supplementari nella finale di Coppa del Re ad aprile. Flick vuole ottenere altri tre punti, anche se pure con una sconfitta resterebbe comunque avanti di un punto: "Andiamo sempre in partita per vincere, non importa la classifica. Ci concentreremo su questa partita, daremo tutto per ottenere i tre punti.... Il Clasico è importante per noi e per i nostri tifosi, è fantastico giocare contro di loro e competere contro di loro".

Per il match di domani, Flick avrà a disposizione di nuovo il terzino Alejandro Balde e il centrocampista Marc Casado, il primo assente da un mese e il secondo da quasi due, e anche Robert Lewandowski sarà più pronto rispetto alla partita di mercoledì scorso con l'Inter, ma nessuno dei tre dovrebbe partire titolare. "Dopo questa partita ne abbiamo altre tre", ha sottolineato l'allenatore.