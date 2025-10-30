Baseball: Canada sogna con Blue Jays,World Series a una vittoria

Il Canada a un passo dall'impresa, sogna le World Series della Major League di baseball. Nello sport Usa per eccellenza, i Blue Jays sono a una sola vittoria dalla conquista del titolo che manca dal 1993: la squadra di Toronto è infatti in vantaggio 3-2 nella serie della finale, avendo battuto (in gara 5) 6-1 i Dodgers di Los Angeles, campioni in carica. I canadesi affronteranno domani in gara 6 che può essere già decisiva i californiani della star giapponese Shohei Ohtani, di cui è grande ammiratore il presidente Donald Trump. Due giorni lo stesso Trump aveva fatto ritardare il vertice con la premier giapponese Sanae Takaichi per seguire con la leader la partita dei Dodgers contro i canadesi.