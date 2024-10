Baseball, i Los Angeles Dodgers vincono World series 2024

I Los Angeles Dodgers hanno vinto la loro ottava World Series, finale del campionato nordamericano di baseball Mlb. Il titolo è arrivato dopo il successo in gara 5 contro gli storici rivali dei New York Yankees. La serie si è chiusa 4-1 in favore dei Dodgers. Il punteggio dell'ultima partita è stato 7-6: gli Yankees sono partiti molto bene, portandosi a condurre 5-0 prima di commettere alcuni errori che hanno permesso agli avversari di recuperare e di superarli di un punto dopo nove inning. Le due squadre più famose della MLB si sono affrontate per la dodicesima volta in una World Series.