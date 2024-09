Baseball: maglia di Babe Ruth venduta per 24 milioni di dollari

Una maglia della leggenda americana del baseball Babe Ruth ha battuto il record di oggetti sportivi più costosi mai venduti all'asta. Questa maglia con i colori dei New York Yankees è stata acquistata per 24,1 milioni di dollari, spese e commissioni incluse, in una vendita organizzata dalla casa d'aste Heritage. La maglia che ha fatto il record è stata indossata da Babe Ruth (1895-1948) in una partita storica contro i Chicago Cubs, nella finale delle World Series del 1932. La leggenda vuole che il giocatore abbia puntato nella direzione in cui voleva lanciare la palla, prima di colpire un home run, cioè di mandarla fuori dai confini del campo, nel punto predetto. Gli Yankees vinsero la partita e la finale in quattro set (4-0). Anni dopo il suo ritiro sportivo, Babe Ruth aveva donato la maglia a un compagno di golf. In seguito era già stata rivenduta tre volte, l'ultima nel 2005 per soli 940.000 dollari. La vendita online è durata diverse settimane. Da fine di luglio la divisa del "Bambino", uno dei soprannomi di Babe Ruth, era stata messa all'asta. E' stato così superato il record detenuto da un'altra leggenda del baseball e giocatore degli Yankees, Mickey Mantle: la sua maglia è stata venduta per 12,6 milioni di dollari nell'agosto 2022. Per quanto riguarda un'intera divisa indossata in una o più partite, il record è stato raggiunto nel settembre 2022 con la maglia indossata da Michael Jordan nella prima partita della finale della Nba del 1998: 10,1 milioni di dollari.