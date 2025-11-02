Baseball: World Series; Los Angeles Dodgers campioni dopo gara 7

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series di baseball per il secondo anno consecutivo (cosa che non accadeva da 25 anni) grazie a un successo all'extra inning in gara 7 (5-4 dopo due manche supplementari) contro i Toronto Blue Jays, in Canada, chiudendo la serie 4-3. Per i Dodgers, si tratta del nono successo nella storia.

Come le altre sfide anche quella di stanotte è stata combattuta con le due squadre ancora in parità 4-4 al termine del nono turno dell'ultima partita. Will Smith ha segnato l'ultimo home run, mentre il giapponese Yoshinobu Yamamoto, nominato MVP delle finali, è stato determinante nel lancio. La star dei californiani, il giapponese Shohei Ohtani, non ha segnato in gara 7 ma è stato decisivo nelle World Series. Rammarico per i Toronto Blue Jays che si sono dimastri avversario di livello che hanno dato grande valore all'impresa dei Dodgers.