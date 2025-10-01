Basket: '7 chili in più', il peso di Doncic resta un giallo

Un giocatore di peso a tutti gli effetti tra diete e allenamenti estremi. E' il caso del campionissimo di basket Luka Doncic le cui performance sulla bilancia ultimamente stanno facendo parlare di più di quelle sul parquet. Succede, allora, che i Los Angeles Lakers lo hanno ufficialmente inserito a 244 libbre (circa 110 kg) nel roster di training camp 2025-26, come riportato da Espn. Un dato che ha sorpreso molti tifosi, perché fino allo scorso anno i Dallas Mavericks lo avevano sempre elencato a 230 libbre (104 kg), un peso mai realmente aggiornato dal suo anno da rookie nel 2018. In realtà, secondo più fonti, Doncic la scorsa stagione aveva raggiunto le 260-270 libbre, prima di intraprendere un percorso di trasformazione fisica che lo ha portato a perdere oltre 25 libbre (oltre 11 kg) quest'estate.

Un risultato, secondo Men's Health, che Doncic ha raggiunto grazie ad un programma di training e alimentazione molto rigoroso, ovvero un digiuno intermittente (16 ore al giorno, sei volte a settimana) e allenamenti senza mangiare. Il tutto abbinato ad una dieta senza glutine e povera di zuccheri, con almeno 250 grammi di proteine giornaliere. E i risultati sono stati immediati e visibili: un corpo più asciutto, maggiore mobilità e una condizione atletica che ha impressionato anche i compagni di nazionale slovena. "È più veloce e salta di più. Quest'anno mi aspetto la miglior versione di Luka" ha dichiarato il compagno di squadra sloveno Edo Muric. Nuova forma fisica testata all'EuroBasket 2025, dove Doncic ha guidato la Slovenia fino ai quarti di finale, chiudendo il torneo con una media di 34,7 punti a partita.