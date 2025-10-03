Basket: Banchi 'obiettivo Italia e' andare ai Mondiali'

"Raccolgo l'eredità di Pozzecco e il lavoro dei miei predecessori mi ispirerà nel mio cammino. Questo è forse il momento più alto della mia carriera perché do un valore alla mia missione nel costruire uno stile e una mentalità riconoscibili. L'obiettivo è la qualificazione al Mondiale. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni. Vorremmo far percepire a tutti l'emozione che può dare vestire la maglia azzurra". Così Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket durante la presentazione al Salone d'Onore del Coni.

"Dobbiamo costruire il nostro progetto e sappiamo che avremo a che fare con una generazione di giocatori talentuosi - ha aggiunto -. La nazionale ha anche il compito di valorizzare ed allargare la base di praticanti essendo un punto di riferimento per tutti. Sto cercando di dare il meglio per cercare di non perdere l'inerzia di un'estate molto promettente, sia a livello maschile che femminile, e che ha avuto momenti esaltanti - prosegue Banchi -. La Nazionale deve rappresentare un'eccellenza e un punto di riferimento, cercheremo di essere quanto più possibile inclusivi anche dal punto di vista tecnico. Sono convinto che attraverso un adeguato lavoro di ricerca sul territorio sapremo creare una squadra competitiva".

Infine un pensiero sul proprio ruolo: "Ho firmato un contratto full time, fin dal primo momento mi è stato illustrato quali erano gli obiettivi della Federazione. Per me è una condizione nuova, ma sento il fortissimo desiderio di dare un'impronta fin da subito al movimento. In questa fase è imprescindibile che il ct sia a tempo pieno, mi mancherà il quotidiano ma metterò al servizio di tutti gli allenatori la mia esperienza", conclude.