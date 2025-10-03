Basket: Banchi 'vedo azzurro, indipendentemente da colore pelle'

"Il nostro obiettivo è quello di avere un sistema più inclusivo possibile. I figli degli stranieri fanno parte di una seconda generazione che può elevare il nostro talento, già solo parlarne mi sembra discriminante. Io vedo solo azzurro, che è il colore della maglia, indipendentemente dal colore della pelle, fa parte del mio modo di vedere la società. Questo è un dato di fatto sociale e culturale. Io spero di presentare la miglior nazionale possibile che continui a far appassionare le persone". Così Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket, nel corso della presentazione al Salone d'Onore del Coni, ritornando sulle polemiche estive. Poi, sulla mancanza di risultati da parte dell'Italia, Banchi sottolinea come "è dovuta a piccoli dettagli e talvolta a un pizzico di sfortuna. All'Italia non mancava nulla per essere al posto della Grecia, che ha vinto il bronzo, mentre sul rapporto con il suo predecesso Pozzecco ammette come "non ci siamo sentiti, ci conosciamo da tanto tempo ma ci fermiamo ad aspetti prettamente professionali. Lui lascia in eredità uno spirito di squadra e una spiccata identità facendo della partecipazione uno dei pilastri. Gli auguro di trovare squadra presto.". Infine un pensiero sulla pressione: "Non ricordo una stagione della mia carriera dove non mi siano stati richiesti risultati. L'allenatore deve raggiungere sempre certi obiettivi, che potranno essere raggiunti attraverso un percorso di lavoro", conclude Banchi.