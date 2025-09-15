Basket: Buonfiglio 'non stanchiamoci di essere ambiziosi'

"Sono due squadre che ci hanno fatto sognare, arrivando in alto. Non stanchiamoci di essere ambiziosi perché il Paese lo merita". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante l'incontro in Quirinale tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e le nazionali di basket femminili e U20, rispettivamente bronzo e oro europei. "Vincere nel basket non è facile, perché rappresentato in tutto il mondo, con un elevatissimo professionismo negli Stati Uniti e noi combattiamo anche contro di loro", ha aggiunto. Poi rivolgendosi alle due squadre: "Alle ragazze dico che ci aspettiamo di andare alle Olimpiadi, mentre ai giovani auguro di entrare il prima possibile tra i grandi perché come Italia siamo condannati a vincere". Buonfiglio conclude: "Grazie al Presidente, a nome dello sport italiano, grazie per il suo affetto e vicinanza, le saremo sempre grati".