Basket, Consiglio federale urgente dopo tragedia bus Pistoia
Petrucci lo convoca per le 15, ci sara' anche presidente Coni
Il presidente della federbasket, Gianni Petrucci, ha convocato per oggi alle 15 un consiglio straordinario della Fip, dopo la tragedia di ieri con la morte dell'autista del pullman di tifosi del Pistoia a seguito di un assalto di tifosi di Rieti. Su invito di Petrucci alla riunione, convocata in modalità web-conference, parteciperanno il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il ct azzurro, Luca Banchi.
