Basket: Dazn rinnova diritti per trasmissione Champions 2025/26

Dazn rinnova l'accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 2025/2026 della Champions League di basket in Italia. Su Dazn si potranno seguire tutti i match, dalla regular season alla finale, disponibili in diretta e on demand. Particolare attenzione sarà dedicata alle due italiane in gara, Pallacanestro Trieste e Trapani Shark. Si parte questa sera alle 18:30 con l'esordio di Trieste sul parquet della Tectake Arena contro il Würzburg Baskets, mentre domani alle 20:30 sarà il turno di Trapani, che affronterà in casa il Lenovo Tenerife.

La Basketball Champions League giunge alla sua decima edizione e vedrà la partecipazione di 32 club provenienti da 18 paesi. Una competizione che premia la classifica, consentendo l'approdo diretto ai primi posti dei campionati nazionali. È il caso di Trieste e Trapani Shark, con quest'ultima che vivrà il suo debutto assoluto in Europa, a poco più di un anno dalla promozione in Serie A.

La Basketball Champions League si aggiunge alle competizioni di basket internazionali già presenti su Dazn come l'Ncaa, la Liga Endesa e l'East Asia Super League.