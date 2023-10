Basket: è ufficiale, Pozzecco nuovo allenatore del Villeurbanne

Il Villeurbanne dà il benvenuto a Gianmarco Pozzecco. Il club francese ha infatti ufficializzato l'arrivo sulla panchina dell'Asvel del tecnico italiano, che resterà comunque anche alla guida della nazionale azzurra così come fatto sapere ieri dalla Federbasket. "Sono molto felice di dare il benvenuto a Gianmarco! Darà nuovo slancio alla nostra stagione portando la sua enorme energia e la sua esperienza di altissimo livello. Non vedo l'ora di vedere i primi effetti del suo arrivo in campo", le parole del presidente Tony Parker, che il 20 ottobre ha esonerato l'ex allenatore, suo fratello TJ Parker dopo un avvio di stagione molto deludente. "Ex giocatore della Nazionale, allenatore dal 2012, è oggi uno dei personaggi più carismatici del basket europeo - la nota del Villeurbanne su Pozzecco -. Rivelatosi al grande pubblico per i titoli vinti con il Sassari, ha poi preso l'incarico di vice allenatore a Milano, al fianco di Ettore Messina, per ricoprire ruoli da protagonista in EuroLeague. Dal 2022 è l'allenatore della Nazionale italiana". Pozzecco, 51 anni, descritto dai francesi "allenatore dall'entusiasmo sconfinato e dalla personalità unica", arriva al club insieme al suo vice, Edoardo Casalone. Pozzecco dirigerà il suo primo match in occasione della gara di Eurolega venerdì contro la Virtus Bologna.