Basket: Italia ko con la Lettonia al Torneo dell'Acropolis
Prima sconfitta durante preparazione Europei. Domani la Grecia
L'Italia perde 68-83 contro la Lettonia ad Atene, nella prima gara del Torneo dell'Acropolis. Gli azzurri di coach Pozzecco raccolgono così la prima sconfitta nella fase di preparazione agli Europei di basket che prenderanno il via a Cipro la prossima settimana: esordio per l'Italia il 28 agosto contro la Grecia.
Contro la Lettonia, allenata dall'italiano Luca Banchi, gli azzurri sono in giornata no con pessime percentuali dalla distanza: 2/17 da tre contro il 14/29 degli avversari. Miglior realizzatore Matteo Spagnolo, autore di 17 punti con 3 rimbalzi; poi Momo Diouf con 14 punti.
Domani la seconda partita dell'Acropolis: sfida contro i padroni di casa della Grecia.
