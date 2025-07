Basket: Milano riparte da Guduric, 'club leggendario'

L'Olimpia Milano riparte da Marko Guduric. Perso Nikola Mirotic (destinazione AS Monaco), sarà la guardia serba, 30 anni, fresco campione d'Europa con il Fenerbahce, il leader tecnico della squadra, chiamata a rialzare la testa dopo l'eliminazione nella semifinale in campionato e un triennio senza playoff in Eurolega.

"Sono felice, entusiasta dell'opportunità di cominciare un nuovo capitolo della mia carriera e di poterlo fare in un club leggendario, ben organizzato, e di cui ho sentito parlare solo in termini eccellenti - le prime parole di Guduric al sito dell'EA7 -. Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione, di indossare la maglia rossa dell'Olimpia davanti ai nostri tifosi per poter costruire qualcosa che sia speciale insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Il primo obiettivo sarà costruire un legame con tutti loro, essenziale per vincere il più possibile".

Guduric, argento mondiale 2023 e bronzo Olimpico 2024 con la Serbia, ha firmato un contratto di tre anni con Milano. I prossimi acquisti dell'Olimpia saranno Quinn Ellis, prelevato da Trento, e Lorenzo Brown, in uscita dal Panathinaikos. Il club resta alla ricerca anche di un '4'.

Nel 2022 Guduric aveva avuto un pesante litigio - arrivato allo scontro fisico - al Forum con l'allora giocatore dell'Olimpia Kyle Hines per qualche parola di troppo rivolta ad Ettore Messina a fine gara: pochi giorni dopo, Guduric aveva chiamato Hines per chiedere scusa all'intera organizzazione.