Basket: Nba Cup, Indiana nei quarti batte la favorita Boston

Gli Indiana Pacers hanno sorpreso la favorita Boston (122-112) nei quarti di finale della NBA Cup, e giocheranno la final-4 di questa nuova competizione a partire da giovedì a Las Vegas. I New Orleans Pelicans hanno sconfitto i Sacramento Kings (127-117) assicurandosi il biglietto per la città del gioco. Innovazione della NBA per dare energia a una stagione regolare lunga ed a tratti noiosa, la Coppa NBA è già riuscita nel suo intento, portando un piccolo assaggio di play-off a dicembre, prima ancora delle semifinali (giovedì) e della finale (sabato). I quarti, disputati con gara secca, si sono aperti con uno splendido incontro tra i giovani e ultra offensivi Indiana Pacers ed i favoriti per il titolo NBA Boston Celtics, privi ;;del lettone Kristaps Porzingis. Giovedì, in semifinale, Indiana incontrerà i Milwaukee Bucks o i New York Knicks, che devono giocare i quarti, mentre i Pelicans attendono il duello tra i Los Angeles Lakers di LeBron James e i Phoenix Suns di Kevin Durant.