Basket: Nba; gli Spurs di Wembanyama vincono a Phoenix

Tre le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana e tra i risultati, in evidenza, la vittoria dei San Antonio Spurs in casa dei Phoenix Suns 115-114. In evidenza, il rookie Victor Wembanyama che chiude il suo match mettendo a referto 18 punti, 8 rimbalzi e 4 stoppate. Top scores per gli Spurs Keldon Johnson con 27 punti. Ai Suns, sempre privi degli infortunati Beal e Booker, non basta Kevin Durant che chiude con 26 punti. I Los Angeles Clippers superano 118-102 gli Orlando Magic 118-102 grazie ai 27 punti di Paul George e ai 18 punti di Westbrook. Non bastani in casa Magic i 15 punti di Paolo Banchero. Vittoria amcje per i New York Knics che vincono 109-91 in casa di Cleveland. I Cavs devono fare a meno dell'infortunato di lungo corso Jarrett Allen oltre che di Darius Garland, Caris LeVert e Ty Jerome. Anche Donovan Mitchell non è al meglio, ma segna comunque 26 punti in 29 minuti giocati. Non basta perché i Knicks mandano cinque uomini in doppia cifra e hanno un Julius Randle da 19 punti e 10 rimbalzi.