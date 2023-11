Basket: Nba, Minnesota centra la quinta vittoria di fila

I Minnesota Timberwolves hanno battuto 117-110 i San Antonio Spurs centrano così la quinta vittoria consecutiva che li porta in testa alla Western Conference (6 vittorie-2 sconfitte), lontani dagli Spurs (3 vittorie-6 sconfitte), battuti per il quarto incontro consecutivo della Nba. A fine serata, LeBron James (38 anni) è stato ancora una volta decisivo (32 punti, 11 rimbalzi, 6 assist) per spodestare i Phoenix Suns di Kevin Durant (38 punti) e regalare la quarta vittoria ai Los Angeles Lakers (contro 5 sconfitte). Più a est, si è messo in luce il francese Kilian Hayes, che ha disputato la sua migliore partita stagionale con Detroit, totalizzando 23 punti (top scorer dei Pistons), sei rimbalzi e sei assist, senza però riuscire a evitare una sconfitta (114-106) contro i Philadelphia 76ers di Joel Embiid (33 punti, 16 rimbalzi) e Nicolas Batum (3 punti, 3 assist, 3 rimbalzi), arrivati a sette successi consecutivi. Luka Doncic ha segnato 44 punti con Dallas contribuendo alla caduta dei Los Angeles Clippers (144-126), sconfitti per la terza volta in tre partite dall'arrivo di James Harden in una rosa già ricca di stelle (Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook).