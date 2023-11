Basket: Nba; Philadelphia batte Boston ed è prima a Est

Philadelphia vince il big match contro Boston e sale al primo posto solitario a Est. Milwaukee resiste all'espulsione di Antetokounmpo e vince grazie a Lillard, male il debutto di Wembanyama al Madison Square Garden. Crollo verticale dei Lakers sul campo di Houston (-34), perdono anche i Clippers a Brooklyn. Debutto opaco di Beal ma Phoenix vince a Chicago all'overtime, entrambi gli italiani in doppia cifra (Gallinari 18, Fontecchio 10) ma solo il primo vince. Denver batte Golden State con 35 di Jokic. La sfida tra le due migliori squadre della Eastern Conference si conclude in favore dei Sixers 106-103, ora primi in solitaria allungando a sei la loro striscia di vittorie. Joel Embiid chiude con 27 punti e 10 rimbalzi accompagnato dai 25 di Tyrese Maxey per avere la meglio sulla squadra che lo scorso anno li ha eliminati dai playoff, prendendo il controllo della partita con un secondo quarto da 39-27 e rischiando di sprecare un vantaggio di 15 lunghezze a meno di 3 minuti dalla fine. Gli Wizards giocano un grande 2° quarto, chiuso con un parziale di 41-17, e controllano il vantaggio fino al termine e ottengono il successo in trasferta 116-132. Nella serataccia al tiro di Jordan Poole (3/12 dal campo e 11 punti), Washington trova un ottimo Kyle Kuzma da 33 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Danilo Gallinari e Delon Wright ne mettono 18 a testa entrando dalla panchina. Agli Hornets, protagonisti di una prova difensiva rivedibile, non bastano i 34 punti e 7 assist di LaMelo Ball