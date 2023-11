Basket: Nba, super Antetokounmpo e Milwaukee rimonta da -26

Milwaukee ha ottenuto la rimonta più importante della stagione, superando un gap di 26 punti nel terzo quarto e dominando Portland (108-102). Oltre a Giannis Antetokounmpo (33 punti, 16 rimbalzi), Damian Lillard (31 punti) ha fatto male alla sua ex squadra, che ritrovava per la prima volta dal clamoroso trasferimento di fine settembre. Boston (13 vittorie-4 sconfitte), a est, ha sconfitto Atlanta (113-103) con 34 punti di Jayson Tatum, e Minnesota (12 vittorie-4 sconfitte), a ovest, ha facilmente battuto Memphis (119-97). Gli Orlando Magic hanno ottenuto il settimo successo, contro gli Charlotte Hornets (130-117), grazie in particolare al tedesco Franz Wagner (30 punti, 7 rimbalzi) ed a Cole Anthony (30 punti, 7 rimbalzi, 7 assist). Sette vittorie di fila è anche la serie dei Phoenix Suns che, pur privi ;;della stella Kevin Durant, sono riusciti a vincere a New York (116-113). Serie inversa per i San Antonio Spurs, ultimi a occidente, che subiscono la 12esima sconfitta consecutiva contro i campioni in carica di Denver (132-120). Victor Wembanyama (22 punti, 11 rimbalzi, 4 stoppate) non è bastato, soprattutto contro lo strapotere del pivot serbo Nikola Jokic (39 punti, 11 rimbalzi).