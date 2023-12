Basket: Nba;Boston supera Philadelphia, 9/a vittoria per Orlando

Sei le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italiana e tra i risultati spicca la vittoria di Boston contro Philadephia, la nona vittoria di fila degli Orlando Magic. Phoenix esce sconfitta dalla sfida con Denver (111-119) nonostante i 30 punti di Kevin Durant che gli valgono il 10/o posto tra i migliori marcatori della Nba: il 35enne ha portato il suo totale a 27.423 punti, superando l'ex pivot Moses Malone (27.409), tre volte MVP nel 1979, 1982 e 1983. Faticano i Boston Celtics per battere Philadelphia 125-119. Agli ospiti mancavano l'MVP 2023 Joel Embiid, il playmaker Tyrese Maxey e il francese Nicolas Batum. Di fronte all'ottima prova di squadra dei 76ers (sette giocatori con più di 10 punti), i Celtics hanno mostrato un certo nervosismo, in particolare la loro stella Jayson Tatum (21 punti), espulso nel terzo quarto per un secondo fallo tecnico per contestazione. Orlando, seconda a Est, ha ottenuto la nona vittoria consecutiva contro Washington (130-125) con 31 punti di Franz Wagner e 28 di Paolo Banchero. Sette punti e sei rimbalzi in 21' invece per Danilo Gallinari. Senza Victor Wembanyama i San Antonio Spurs hanno subito la 14/a sconfitta a New Orleans contro i Pelicans (121-106) e restano in fondo alla classifica a Ovest. Dallas crolla senza Doncic in casa con Memphis (94-108); vittoria di New York in casa di Toronto (106-119).