Basket: Petrucci invita Mattarella 'venga a vedere una partita'

di Redazione Sport
15 settembre 2025
"Nella mia lunga carriera ho incontrato Ciampi e Napolitano, mancava lei e ho coronato questo sogno grazie a questi ragazzi incredibili". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della FIP, durante l'incontro in Quirinale tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e le nazionali di basket femminili e U20, rispettivamente bronzo e oro europei. "Con queste due squadre abbiamo avuto risultati impensabili - ha aggiunto -, oltre a dare un messaggio di inclusione". Il presidente Petrucci ha poi concluso: "Presidente, venga a vedere una partita, sarebbe la prima volta nel basket. Per noi sarebbe un grande onore".

Sergio Mattarella

