Basket: Petrucci: 'nuovo ct? Spero fumata bianca entro il mese'

"Nuovo ct? Entro il mese spero arrivi la fumata bianca, il nome lo avete capito tutti ed è Luca Banchi". Lo ha detto il n.1 della FIP, Gianni Petrucci, a margine dell'incontro in Quirinale. "Se ne sta occupando Datome che poi riferirà a me - ha aggiunto -. Nel roster di Gigi poi ci sono anche altri nomi, ma spero che il prossimo ct riceva lo stesso amore che ha avuto Pozzecco dai suoi giocatori, venivano per lui". Poi ha concluso: "Lo dicevo a Mattarella nell'incontro privato: abbiamo gli allenatori più bravi del mondo nella pallavolo, nella pallacanestro, nella scherma…Per questo vinciamo tanto".