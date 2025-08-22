Basket: Polonara torna alla Dinamo Sassari, 'non vedo l'ora'

Achille Polonara firma per la Dinamo Sassari. Il club sardo ha infatti annunciato il raggiungimento di un'intesa, una volta che le condizioni glielo consentano, per il ritorno in biancoblù del 33enne cestista che sta attualmente affrontando una lotta con la leucemia mieloide, diagnosticatagli a giugno scorso. "Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti", le prime parole di Polonara, che ritrova Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna.

La Dinamo sottolinea da parte sua che "il club crede fermamente nel percorso di recupero dell'atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale". Determinante, fa notare ancora la societa' sarda, nel dialogo tra le parti, è stato il rapporto personale instaurato nel tempo con il presidente Stefano Sardara e l'amministratore delegato Francesco Sardara, nonché il lavoro silenzioso e costante del direttore generale Jack Devecchi.

"A Sassari, una volta ripresosi, Achille potrà proseguire la propria carriera con la serenità di un ambiente familiare e al tempo stesso vivere quotidianamente il gruppo dei Giganti, condividendo il cammino che nei prossimi mesi lo riporterà proficuamente sul parquet". Con la maglia della Dinamo Polonara ha giocato due intense stagioni tra il 2017 e il 2019, arrivando alla conquista della Europe Cup e a un passo dallo scudetto, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi e aprendo le porte alla sua successiva esperienza in Eurolega. "Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a "casa" - il saluto di Polonara - Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l'amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l'allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto".

"Coach Massimo Bulleri e i nuovi compagni lo attendono a braccia aperte per scrivere insieme delle nuove pagine di storia della Dinamo - aggiunge la Dinamo - Bentornato a casa, Achille". "Siamo felici di comunicare il raggiungimento di un'intesa per il ritorno di Achille, un eccezionale atleta e un amico prezioso, il cui attaccamento alla Sardegna, alla città e alla Dinamo ha sempre rappresentato un esempio per tutti noi - il commento del presidente, Sardara -. Achille non è soltanto un giocatore di talento, ma anche un simbolo dei valori e dell'orgoglio che la nostra terra e i nostri giganti cercano di trasmettere quotidianamente. Sono sicuro che in questo momento estremamente delicato della sua vita l'abbraccio dei nostri tifosi e della Sardegna possano farlo sentire a casa".