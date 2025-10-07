Basket: torneo pre mondiale, le azzurre trovano Usa e Spagna

Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal: saranno queste le avversarie delle azzurre sulla strada verso i Mondiali 2026 che si giocheranno nel settembre prossimo a Berlino. E' l'esito del sorteggio dei quattro tornei pre-Mondiali che si è tenuto a Mies (Svizzera), con l'Italia inserita nel girone B che si giocherà a San Juan di Porto Rico dall'11 al 17 marzo. Solo le prime tre squadre del gruppo, oltre agli Usa già qualificati, otterranno l'accesso al Mondiale.

Le Azzurre esordiranno l'11 marzo con Porto Rico, il giorno dopo giocheranno con la Nuova Zelanda e poi il 14 sfideranno gli Stati Uniti. Ultimi due impegni il 15 marzo con la Spagna e il 17 col Senegal.

"Si tratta di un torneo pre-Mondiale e un torneo pre-Mondiale lo giocano solo squadre forti: impensabile sperare di giocare un girone facile - ha commentato il ct azzurro, Andrea Capobianco -. Il gruppo è molto impegnativo, ci sono realtà di prima grandezza del panorama mondiale e realtà emergenti, oltre alle padrone di casa di Porto Rico. Sfideremo squadre che hanno caratteristiche diverse da quelle a cui siamo abituati: USA a parte, credo che saranno tutte partite senza padrone alla vigilia. Abbiamo una sola possibilità, quella di giocare al massimo livello e per farlo dovremo sfruttare al meglio ogni minuto del mini raduno che avremo a marzo prima di volare a San Juan".