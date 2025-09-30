Basket: ufficiale, Banchi nuovo ct degli azzurri

E' Luca Banchi il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di basket. Lo ha ufficializzato la Fip, comunicando di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica triennale col coach toscano, che sarà presentato venerdì prossimo, 3 ottobre, a Roma alle ore 11.30 nel Salone d'Onore del Coni.

L'esordio di Banchi sulla panchina dell'Italbasket avverrà giovedì 27 novembre quando gli Azzurri giocheranno contro l'Islanda la prima gara di qualificazione alla Coppa del mondo 2027, che si disputerà in Qatar. Grossetano, classe 1965, Banchi è il 23/o ct della nazionale e succede a Gian Marco Pozzecco, che ha lasciato la panchina dopo l'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei da parte della Slovenia.

Nominato miglior coach del Mondiale 2023, Banchi dal 2021 è stato il ct della Lettonia, che ha portato dal 27/o all'11/o posto nel ranking mondiale. Negli stessi ultimi anni, è stato sulla panchina della VL Pesaro (2021-2022) e poi su quella dei francesi dello Strasburgo (2022-2023): in entrambe le occasioni, subentrato a stagione in corso con le squadre all'ultimo posto, ha centrato i playoff. Nel 2023 è approdato alla Virtus Bologna con cui ha vinto la Supercoppa italiana e disputato la finale scudetto contro Milano. Dal gennaio 2025 è sulla panchina dell'Anadolu Efes Istanbul.