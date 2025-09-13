Battocletti "anche io incredula della gara che ho fatto"

"Sto vivendo un sogno. Ho capito l'atleta che sono, e di conseguenza tutto il mio staff e la famiglia. Sono ancora incredula della gara che sono riuscita a fare". Lo afferma Nadia Battocletti, ai microfoni della Rai, commendando l'argento conquistato nei 10mila metri ai Mondiali di atletica di Tokyo.

"E' stata una gara dura - spiega l'atleta azzurra -. Sapevano che non dovevano portarmi all'ultimo" e hanno spinto molto ma "papà mi ha detto: "Ti porteranno a dura prova ma ricordati che sarà dura anche per loro". Mi sembra di vivere un sogno. Ringrazio tutti. Volevo cambiare le lacrime di Budapest, sono ancora lacrime ma stavolta sono di gioia".

"Devo ancora capire quello che ho fatto. Gli atleti che arrivano alle Olimpiadi e che vincevano le medaglie li guardavo da qui giù, ora sono tra loro - conclude - Giovedì ci sono i 5mila mi concentro".