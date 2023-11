Baumgartner Impresa in Cina, Bob Azzurro sul Podio Mondiale

Patrick Baumgartner cambia la storia recente del bob italiano. Il 28enne altoatesino riporta sul podio della Coppa del Mondo l'equipaggio del Quattro Azzurro - composto anche da Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti -, a diciotto anni di distanza dal terzo posto conquistato da Simone Bertazzo a Lake Placid. Baumgartner è arrivato secondo nella seconda gara disputata nell'impianto olimpico di Yanqing, in Cina, e si è classificato alle spalle del solo tedesco Johannes Lochner, plurititolato della disciplina, per 31 centesimi, mentre ha preceduto il campione olimpico in carica, Francesco Friedrich, per un solo centesimo. La gara di Baumgartner si era messa bene sin dalla prima manche, quando l'azzurro aveva staccato il terzo tempo assoluto, alle spalle dei due equipaggi tedeschi, ma a soli 13 centesimi dalla vetta. Nella seconda, la bravura di Baumgartner è stata quella di mantenersi freddo e concentrato per non commettere errori. Realizzando in entrambe le run il terzo tempo di manche, Baumgartner si è ritrovato così al secondo posto che rappresenta, oltre al suo miglior risultato in carriera, anche il primo podio in Coppa del Mondo della nuova era del bob azzurro. Per ritrovare un podio italiano nel bob a Quattro in Coppa del Mondo, bisogna infatti risalire alla gara di Lake Placid del 2005, quando Simone Bertazzo (attuale tecnico degli azzurri) fu terzo; mentre nel Due, il risultato più recente è la vittoria dello stesso Bertazzo, nel 2011, sulla pista di Cesana. Ora, il lavoro svolto dallo staff del dt Maurizio Oioli sull'equipaggio e sulle macchine sta riportando l'Italia alla tradizione vincente che l'ha per decenni contraddistinta e Patrick Baumgartner ne è il nuovo faro.