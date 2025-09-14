Beach soccer, 8-5 alla Spagna, Italia campione d'Europa

Sulla sabbia di Viareggio, nella Beach Arena intitolata a Matteo Valenti, la Nazionale di Beach Soccer mostra cuore, classe e attaccamento alla maglia azzurra, laureandosi campione d'Europa per la quarta volta nella sua storia. Non è solamente una vittoria: è il trionfo di un progetto, che affonda le sue radici nei successi del 2005, 2018 e 2023.

Gli Azzurri si impongono 8-5 in finale sulla Spagna, grazie ai gol di Alessandro Remedi (tripletta), Samuele Sassari, Gianmarco Genovali, Josep Jr, Ovidio Alla e Amir Shalabi nel remake delle finali del 2018 e del 2023 ad Alghero. Il commissario tecnico Emiliano Del Duca, timoniere di questa impresa, firma la sua terza finale vinta (2018, 2023 e 2025) su quattro disputate (2018, 2023, 2024 e 2025), confermando di saper leggere la sabbia e la mente dei suoi ragazzi meglio di chiunque altro.

Dopo il trionfo di due anni fa ad Alghero e una finale persa nella passata stagione, sempre in Sardegna, l'Italia torna meritatamente sul tetto d'Europa, alzando al cielo di Viareggio il trofeo davanti a 2.000 spettatori accorsi sul lungomare viareggino.

"Orgoglioso dell'Italbeach - il commento del presidente Gabriele Gravina - Due titoli europei in tre anni e tre finali consecutive non sono un caso, ma il frutto di un lavoro costante e di uno sviluppo progressivo. L'Europeo vinto a Viareggio è la prova che il Beach Soccer italiano è una realtà solida, capace di competere con le migliori nazionali del continente. Grazie ai giocatori, allo staff e al CT Del Duca".