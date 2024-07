Bearman va alla Haas, prenderà il posto di Hulkenberg

Il 19enne pilota britannico Oliver Bearman, che fa parte della Ferrari Driver Academy ed ha già esordito in F1 sulla 'Rossa' nel gp d'Arabia Saudita dove ha sostituito Carlos Sainz jr operato di appendicite, guiderà una Haas nel Mondiale di F1 della prossima stagione. L'annuncio è stato dato dal team statunitense, dove Bearman, che in Arabia è andato a punti piazzandosi al settimo posto, prenderà il posto di Nico Hulkenberg, che andrà alla Sauber. Bearman attualmente è impegnato a correre in Formula 2 ed è reduce dalla vittoria ottenuta al Red Bull Ring di domenica scorsa. "Essere un pilota del team Haas mi rende immensamente orgoglioso - il suo commento dopo l'annuncio -. Sarò una delle pochissime persone che potranno fare ciò che hanno sempre sognato sin da bambino. È qualcosa di incredibile", le sue prime parole. Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha invece detto di essere "incredibilmente eccitato dall'essere la chance di diventare pilota di F1 a un giovane di grande talento come Oliver".