Bel gioco, Jorginho, Mancini e Spalletti lo amano tutti

"Non mi piace fare confronti fra allenatori però sia Mancini sia Spalletti sono due tecnici molto sinceri. Lo sono stati fin da subito con me e credo che questo sia un aspetto che conta. Entrambi poi amano proporre un bel calcio, tanto possesso palla e schieramento alto". E' quanto ha dichiarato Jorginho oggi a Coverciano dove è tornato a vestire la maglia azzurra dopo la recente esclusione: per il centrocampista dell'Arsenal si tratta del primo raduno con l'attuale ct. "Venerdì contro la Macedonia del Nord dovremo scendere in campo concentrati, senza concedere nulla - ha continuato l'italo/brasiliano -. Loro come sempre saranno chiusi e compatti, con due tiri in due partite abbiamo permesso in passato che ci facessero due gol. Ecco perché stavolta non dovremo concedere nulla e sfruttare nel migliore dei modi la spinta dell'Olimpico: è sempre bello giocare in quello stadio e sentire l'energia che sa trasmettere".