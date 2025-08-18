Belinelli annuncia il ritiro, "è il momento giusto"

Marco Belinelli, appende la canotta al chiodo: l'unico giocatore italiano di basket a vincere un titolo Nba si ritira, a 39 anni, e dice addio. Lo fa con un post su Instgram, dolce e intenso. "Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto... e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento", scrive.

"Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c'è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena", conclude.