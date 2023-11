Bellingham in bilico contro lo Sporting Braga, la sfida dei campioni

Il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham, infortunato alla spalla sinistra, è in dubbio per il prossimo turno di Champions League, nel quale i madrileni affronteranno lo Sporting Braga. "Non so se giocherà domani. Sta abbastanza bene, ha recuperato, ma non ha completato l'allenamento per evitare di prendere un colpo" ha dichiarato il suo allenatore Carlo Ancelotti in conferenza stampa. "Valuteremo le sue possibilità di giocare domani", ha aggiunto riguardo al nazionale inglese, autore di 13 gol in 14 partite dal suo arrivo. Caduto malamente su una spalla durante la partita di campionato contro il Rayo Vallecano domenica (0-0), Bellingham era ancora visibilmente limitato nei movimenti durante l'allenamento di martedì.