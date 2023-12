Bellingham premiato con Golden Boy 2023, 'grande emozione'

Jude Bellingham ha ricevuto il Golden Boy, il premio di Tuttosport che dal 2003 viene assegnato al miglior calciatore Under 21 in circolazione. "Sono molto emozionato per aver ricevuto questo premio: dalle giovanili con il Birmingham fino ad oggi, ho sempre cercato di sviluppare il mio stile" ha dichiarato il centrocampista inglese di proprietà del Real Madrid, presente alla cerimonia alle Ogr di Torino. "Ho avuto la fortuna di incontrare grandi giocatori che mi hanno aiutato a crescere e da loro ho imparato - ha aggiunto il classe 2003 - Se sono il miglior giocatore del mondo? Non credo, quello che conta per me è aiutare i miei compagni e giocare nel Real Madrid, il miglior club del mondo. Ai ragazzi dico che non è importante essere perfetti, ma cercare sempre di aiutare gli altri e di migliorare, è una grande responsabilità essere un modello".