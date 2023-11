Bennati, i risultati sono arrivati

Il bilancio 2023 del ciclismo italiano dice che, per quanto riguarda il mio compito, i risultati sono arrivati. Sapevamo che sarebbe stato complicato perché gli atleti di altri 3-4 Paesi hanno qualcosa in più. Come dico sempre ai ragazzi, non dobbiamo partire già da sconfitti alla partenza, ma dobbiamo cercare di ottenere il massimo risultato possibile. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati, a margine della seduta del Consiglio metropolitano di Firenze, dove era presente come ospite. "Dobbiamo dimostrare di avere un forte attaccamento alla maglia azzurra, come ci hanno insegnato Franco Ballerini ed Alfredo Martini, e credo che da questo punto di vista i ragazzi abbiano sempre risposto in maniera impeccabile. Questo è quello che conta". Per il 2024 "in questo momento è importante essere più presenti nelle gare che contano. Poi vincerle è sempre molto difficile, ma l'importante è essere là e potersi giocare qualcosa di importante. Con il secondo posto di Bagioli al Giro di Lombardia credo che ci debba dare, soprattutto ai corridori italiani, una spinta di fiducia che serve per fare un salto di qualità".