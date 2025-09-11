Berrettini torna a Hangzhou, l'annuncio sui social

Matteo Berrettini annuncia il suo ritorno in campo. Il romano, oggi numero 58 del mondo, sarà al via del Lynk & Co Hangzhou Open, ATP 250 in programma sul cemento a Hangzhou, in Cina, dal 17 al 23 settembre. Berrettini ha pubblicato su Instagram un video dei suoi allenamenti e ha spiegato che si tratta della "preparazione finale per Hangzhou". Al momento, stando all'entry list, Berrettini sarebbe l'ottava testa di serie del torneo a cui figurano iscritti tra gli altri Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Alexander Bublik e il campione in carica Marin Cilic.