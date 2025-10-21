Bezzecchi, curioso di tornare a Sepang dopo i test

Nel fine settimana si conclude il tour extra-europeo del Mondiale MotoGP con la tappa malese al Petronas Sepang International Circuit, prima del ritorno in Europa per le ultime due gare della stagione 2025. Quella di Sepang "é una pista dove abbiamo già girato nei test pre-stagionali, quindi abbiamo qualche riferimento e sono curioso di vedere come andrà dopo tutto il lavoro fatto durante l'anno - le parole del pilota Aprilia Marco Bezzecchi -. A Phillip Island abbiamo fatto un ottimo lavoro e l'obiettivo è continuare su questa linea anche in Malesia. Non vedo l'ora di scendere in pista".