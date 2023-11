Biathlon: Italia ottava nella prima staffetta di cdm donne

La Norvegia ha vinto la staffetta femminile di coppa del mondo di biathlon femminile disputata a Oestersund, in Svezia, battendo la squadra padrona di casa e alla Germania. L'Italia campione del mondo in carica, priva di Lisa Vittozzi che ha dovuto rinunciare perchè influenzata, ha chiuso all'ottavo posto. Le azzurre Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Hannah Auchentaller sono rimaste all'inizio in zona podio, poi hanno pagato gli errori al tiro nella terza frazione, scivolando indietro e chiudendo a quasi 5' di distacco dall'ultima frazionista della Norvegia, Ingrid Landmark Tandrevold, che ha superato all'ultimo poligono la svedese Hanna Oeberg portando al successo la squa squadra.