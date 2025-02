Biathlon Mondiali Lenzerheide: Norvegia e Francia trionfano nelle staffette

Vittoria per la Norvegia nella staffetta maschile e della Francia in quella femminile nella penultima giornata dei mondiali di biathlon, a Lenzerheide. Per l'Italia, un quinto posto nella prova maschile e un settimo tra le donne. Domani sono previste le mass start maschile e femminile, con Dorothea Wierer che ha deciso di rinunciare, così tra gli uomini gareggeranno Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, fra le donne la sola Michela Carrara.

Con quattro ricariche sole utilizzate e il tempo totale di 1h11'53″4, la Norvegia ha battuto la Francia - che manca l'oro in una delle staffette per la prima volta nel Mondiale elvetico - e la Germania con 10 ricariche e 1'35″9 di svantaggio. L'Italia, con 9 ricariche, è quinta a poco più di quaranta secondi dal podio, alle spalle anche della Svezia, ma nell'ultima frazione Tommaso Giacomel è riuscito a recuperare ben cinque posizioni.

Una Francia nettamente superiore ha dominato la gara femminile, precedendo di oltre un minuto le norvegesi e di quasi due le svedesi.