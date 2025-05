Billie Jean King Cup 2025: Italia sfida la Cina nelle Finals di Shenzhen

Sorteggiato il tabellone delle Finals di Billie Jean King Cup by Gainbridge 2025, in programma dal 16 al 21 settembre alla Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina. L'Italia, che nel 2024 ha trionfato per la quinta volta nella manifestazione, esordirà contro la Cina, padrona di casa. La vincente se la vedrà in semifinale contro Spagna o Ucraina.

Gli Stati Uniti, con 18 vittorie totali, rappresentano la più titolata delle nazioni nella competizione, nata nel 1963 come Federation Cup (e poi Fed Cup), diventata nel 2020 Billie Jean King Cup. Ecco la lista delle nazioni che hanno trionfato almeno una volta: USA 18; Cecoslovacchia/Rep.Ceca 11; Australia 7; Russia, Spagna, Italia 5; Francia 3; Germania 2; Belgio, Canada, Slovacchia, Sudafrica, Svizzera 1.

Il tabellone completo dei quarti di finale: Italia-Cina, Spagna-Ucraina, Kazakistan-USA, Giappone-Gran Bretagna.