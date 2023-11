Binaghi, inizio di una lunga festa

Angelo Binaghi, numero uno della Fitp, ha celebrato il trionfo di Malaga con un bilancio che ha valore di programma in un'intervista all'ANSA. "Avevo detto che l'obiettivo attuale non era la Davis, ma uno di medio e lungo termine, ambizioso, vedere nei prossimi anni l'Italia ai vertici del tennis: lo confermo, oggi è solo l'inizio di una lunga festa - ha spiegato -. Il tennis sta facendo grandi risultati grazie all'intervento della politica nello sport, con soggetti come Sport e Salute. I nostri successi non sono frutto del sistema Coni, ma delle politiche del governo. Eravamo poveri, brutti e sporchi, ora siamo ricchi, belli e un esempio".