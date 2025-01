Bolelli e Vavassori in semifinale all'Australian Open nel doppio maschile

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie numero 3, hanno sconfitto 6-4, 7-6 i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral e raggiunto la semifinale del doppio maschile all'Australian Open. Affronteranno lo svedese Andre Goransson e l'olandese Sem Verbeek, che hanno battuto 6-4, 4-6, 6-3 il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, numeri 1 ATP in doppio e campioni del mondo ITF per il 2024.

La coppia azzurra, finalista l'anno scorso, nei turni precedenti ha eliminato al primo turno i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens, poi ha battuto l'italiano Luciano Darderi con il colombiano Diego Hidalgo e gli spagnolo Pedro Martinez e Jaume Munar. Finora Bolelli e Vavassori non hanno ancora perso un set e vinto tutti i quattro tie-break giocati a Melbourne Park.