Bologna in Finale di Coppa Italia: Un Sogno per la Città e i Tifosi

La storia è scritta. Cinquantun anni dopo l'ultima volta, il Bologna torna in finale di Coppa Italia: "E' sempre stato un obiettivo, ho sempre detto che volevamo portare 30mila bolognesi a Roma e ce l'abbiamo fatta. Manca un passo, vogliamo andare fino in fondo, intanto abbiamo raggiunto una finale che rappresenta un sogno per la società, la gente, la città e per noi. La dedichiamo alla nostra gente, che ci spinge sempre oltre ogni limite creando un ambiente incredibile". Così Vincenzo Italiano ha commentato il raggiungimento della finale a Mediaset.

"La difficoltà più grande è stata entrare dentro la testa di un gruppo che aveva raggiunto un traguardo fantastico. Sono straordinari i ragazzi, intelligenti e attaccati a questa maglia con una cultura del lavoro importante, che ci ha dato la convinzione di poter riuscire a ripeterci - ha proseguito l'allenatore rossoblù -. Siamo arrivati a questo livello giocando bene ed esaltando alcune individualità".

"Speriamo di riuscire a fare una grande finale, arrivandoci in grande condizione. L'autostima ce l'abbiamo già a mille e proveremo a sfruttare questo entusiasmo. Ci giocheremo le nostre carte, dovremo prepararla bene ma non vediamo l'ora di arrivare a Roma con 30mila dei nostri tifosi" ha concluso.