Bologna-Milan: l'entusiasmo di Vincenzo Italiano per la finale di Coppa Italia

"C'è enorme entusiasmo, vogliamo fare una grande partita per i tifosi che aspettano da 51 anni un trofeo come la Coppa Italia. Affrontiamo una squadra con tanti campioni ma abbiano la voglia e le volontà di fare una grande prestazione, e abbiamo tutte le chance per vincere". Così l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con il Milan.

"Il Bologna sono anni che sta crescendo, grazie alla proprietà e alla dirigenza e sarebbe bello coronare questo momento con un titolo - ha proseguito l'allenatore rossoblù -. Anche i ragazzi stanno crescendo hanno voglia di primeggiare, l'importante sarà giocar con grande spensieratezza".

"Loro sono abituati ad alzare trofei, noi meno ma giocheremo comunque a testa alta - ha aggiunto Italiano -, spinti dai 30mila tifosi che saranno all'Olimpico. La sconfitta di venerdì scorso non conta, anche perchè nella partita abbiamo a lungo dominato. Noi cambieremo qualcosa, penso anche loro e domani avremo tutta la giornata per studiare le mosse per metterli in difficoltà. Saranno importanti la qualità e la concentrazione in ogni parte del campo, e bisognerà sbagliare il meno possibile".

"Castro non ha più dolore ma da due mesi non fa una partita intera, non so che autonomia può avere dall'inizio - ha detto rispondendo ad una domanda sul giocaore -. Domani ci penserò. Rientrano Holm e Nodoje, e anche Odgaard, ma non posso rischiare nulla e dovrò pensare bene ad ogni mossa da fare".