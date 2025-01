Bologna-Monza: Vincenzo Italiano punta alla vittoria per l'Europa

Un solo obiettivo per il Bologna, nella gara casalinga con il Monza: vincere per alimentare la rincorsa all'Europa. Parola di Vincenzo Italiano, che invita però a non snobbare gli avversari, reduci dal cambio di tecnico e dalla vittoria con la Fiorentina, dopo l'arrivo di Bocchetti e il calendario, che offre poco tempo per recuperare.

"Vogliamo sfruttare il momento - spiega l'allenatore emiliano - e le sensazioni positive che sono arrivate dal pareggio di San Siro con l'Inter. L'unica cosa che temo è il recupero delle forze, perché mercoledì abbiamo avuto un dispendio di energie disumano e giocare sabato alle 15 è una difficoltà in più. Il mio pensiero è mettere in campo i giocatori nelle condizioni migliori, che possano performare al cento per cento".

Ancora fuori dai convocati Cambiaghi ed El Azzouzi, oltre ad Aebischer. Chance tra i pali a Ravaglia, probabili i cambi sulle corsie di difesa e i rientri di Dominguez, Ferguson, Pobega e Dallinga tra mediana e attacco.