Bologna pareggia con Roma al 5° posto, Torino sconfitto

Il Bologna conquista tre punti di grande valore nel posticipo della 13/a giornata: batte il Torino 2-0 e raggiunge la Roma al quinto posto in piena zona Europa. I rossoblù si riscattano dopo la sconfitta di Firenze e proseguono il loro momento magico e la loro ascesa nella classifica. Il match è stato deciso da una rete di Fabbian all'11' del secondo tempo e dal gol di Zirkzee sul filo del fuorigioco in pieno recupero, convalidato dalla Var. Il Torino si è lamentato per la rete del vantaggio annullata a Vlasic nel primo tempo.