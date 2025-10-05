Bologna-Pisa 4-0
A segno Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard. Toscani in 10
Poker del Bologna al Pisa. Al Dall'Ara termina 4-0 per i felsinei che approfittano della superiorità numerica per oltre un'ora di gioco dopo l'espulsione di Tourè al 36' del primo tempo.
Apre le marcature Cambiaghi al 24' del primo tempo. Al 38' il raddoppio di Moro e due minuti arriva il 3-0 di Orsolini che di fatto manda al tappeto la squadra toscana. Nel secondo tempo, all'8', Odgaard cala il poker.
Il Bologna sale a 10 punti mentre il Pisa resta in coda con due punti.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su