Bologna pronta per la Coppa Davis, biglietti quasi sold out

Si avvicina l'appuntamento delle Final 8 della Coppa Davis a Bologna, che si disputeranno nella nuova 'Super Tennis Arena' di Bologna Fiere dal 18 al 21 novembre, e, nonostante la rinuncia di Jannik Sinner, già ora i biglietti si avvicinano al sold out.

"Sono tanti che vogliono vedere i giocatori italiani, ma anche le altre nazioni, con nomi come Alcaraz o Zverev - ha spiegato il direttore tecnico del torneo e di questa edizione delle finali, Paolo Lorenzi -. I numeri sono molto superiori rispetto agli anni passati anche perché le partite sono a eliminazione diretta"

In Regione Emilia-Romagna, da oggi, è esposto il trofeo simbolo della gara, l'Insalatiera d'argento, che gli azzurri hanno vinto nel 2023 e nel 2024. "I biglietti non ancora venduti per la semifinale e la finale sono un migliaio", aggiunge Lorenzi, mentre "per gli altri giorni c'è più disponibilità". La percentuale dei biglietti venduti all'estero, specifica, "sarebbe del 20%".