Bologna-Roma 2-2: Dovbyk salva i giallorossi con un rigore al 90'

Il Bologna e la Roma pareggiano 2-2 al Dall'Ara, con i giallorossi che agguantano il pari in pieno recupero con un rigore trasformato da Dovbyk. Dopo un buon primo tempo, con varie occasioni sprecate, i giallorossi vanno in vantaggio al 13' della ripresa con l'ex Saelemaekers ma a stretto giro arriva il pareggio di Dallinga e poco dopo i rossoblù si portano avanti con Ferguson su rigore. All'ultimo corner, ben oltre il 90', un mani di Lukumi in area dà l'occasione del 2-2 all'ucraino, che non sbaglia.